Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneğince iftar verildi

Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneğince kimsesiz çocuklar adına iftar verildi.

Eskişehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen iftarda konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, ramazanın her yıl insanın yeniden yenilendiği bir ay olduğunu belirterek, "Bizleri bir araya getiren sizlere çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim. İnşallah bu sonuçların sadece dünyada değil, ahirette de karşılığını görmek ümidiyle hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan ise kurulan sofranın bir kardeşlik sofrası olduğunu diye getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Gazze'de, Refah'da kurulan uzun sofralarda kardeşlerimiz bir kardeşlik iftarına oturmuşlar. Aynı zamanda Suriye'de uzun uzun sofralarda oturmuş, kardeşlik iftarını yapıyor kardeşlerimiz. Ramazan dünyadaki, yeryüzündeki tüm Müslümanların bir araya geldiği aynı duyguları yaşadığı birlikte güzel günler geçirdiği günlerdir. Rabbim ramazanın hakkını vermeyi, nice ramazana ulaşmayı bizlere nasip eylesin."

Programa, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun ve dernek gönüllüleri katıldı.