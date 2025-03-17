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        TEI "Yılın Tedarikçisi" ödülünün sahibi oldu

        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) dünyanın en büyük uçak motoru üreticisi firmalarından GE Aerospace tarafından Cincinnati'de düzenlenen 2025 Tedarikçi Sempozyumu'nda "Yılın Tedarikçisi" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:27
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        TEI "Yılın Tedarikçisi" ödülünün sahibi oldu
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        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) dünyanın en büyük uçak motoru üreticisi firmalarından GE Aerospace tarafından Cincinnati'de düzenlenen 2025 Tedarikçi Sempozyumu'nda "Yılın Tedarikçisi" ödülüne layık görüldü.

        TEI'den yapılan yazılı açıklamada, milli motor şirketinin, dünya çapında gösterdiği yüksek kalite standartları, mühendislik kabiliyeti ve zamanında yaptığı teslimatlarla küresel havacılık ekosistemi içindeki üstün başarısının bu prestijli ödülle bir kez daha tescillediği belirtildi.

        Bu ödülün TEI'nin son 10 yıl içinde aldığı 3'üncü en iyi tedarikçi ödülü olduğu kaydedilen açıklamada, "TEI daha önce 2017 yılında Paris'te ve 2018 yılında Şangay'da da GE Aerospace, SAFRAN ve CFM International şirketleri tarafından 'En İyi Tedarikçi' ödülüne layık görülmüştü." ifadeleri kullanıldı.

        TEI'nin GE Aerospace ile 40 yılı aşkın süredir devam eden iş birliği kapsamında LEAP, GEnx, GE9X gibi dünyanın en çok kullanılan sivil havacılık motor programlarının en büyük tedarikçisi konumunda yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aynı zamanda havacılık motorlarında sürdürülebilirliği odağına alan CFM RISE motor programı için de önemli tedarikçiler arasında yer alıyor. Bugün TEI, 50'nin üzerinde farklı sivil ve askeri motor programı için 2 binden fazla parça ve modül üreterek küresel havacılık sanayisindeki kritik tedarik zincirinde stratejik bir rol üstleniyor. Havacılık motorlarının yanında denizcilik ve endüstriyel uygulamalarda da kullanılan gaz türbinli motorlara da önemli imalat katkıları sunan TEI, LM9000 gaz türbininde de dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda."

        Açıklamada, TEI'nin imalat faaliyetlerinin yanı sıra milli havacılık motorları geliştirme projeleri ve uluslararası bakım-onarım-revizyon hizmetleriyle küresel havacılık sanayisinde önemli bir konuma sahip olmayı sürdürdüğü belirtilerek, "Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde geliştirdiği 10'dan fazla yerli ve milli motor projesiyle Türkiye'nin milli havacılık hedeflerine katkı sunan TEI, önümüzdeki dönemde de ulusal ve uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürmeyi ve yeni işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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