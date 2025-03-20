Eskişehir'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı hakkında işlem başlatıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Araçta, 11, 7 gram sentetik uyuşturucu ile tütün ve sentetik uyuşturucuyla doldurulmuş 18 makaron bulundu.
Otomobilin sahibi gözaltına alındı.
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