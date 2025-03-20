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        Eskişehir'de Türkiye-Macaristan maçı dev ekranda gösterildi

        Eskişehir'de, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanan Türkiye-Macaristan karşılaşması, Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'nda, AK Parti İl Başkanlığınca kurulan iftar çadırında dev ekranda gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:29 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:38
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        Eskişehir'de Türkiye-Macaristan maçı dev ekranda gösterildi
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        Eskişehir'de, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanan Türkiye-Macaristan karşılaşması, Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'nda, AK Parti İl Başkanlığınca kurulan iftar çadırında dev ekranda gösterildi.

        İftarın ardından çadırdaki sandalyelerde yerini alan vatandaşlar, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanan Türkiye-Macaristan müsabakasının açılışında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

        Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'ndaki vatandaşlar daha sonra "Türkiye" yazılı şapka ve atkılarla karşılaşmayı izledi.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AA muhabirine, ramazan boyunca iftar programlarına devam edeceklerini söyledi.

        Bugün de vatandaşların organizasyona yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Albayrak, "Şimdi de 'Milli maçımızı teşkilatımızla, halkımızla seyredelim' dedik. Bunun zaten duyurusunu yapmıştık, sağ olsunlar vatandaşlarımız da gelmişler. Maçı hep beraber seyretmiş olacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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