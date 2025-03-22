Tiyatro Anadolu "Maskeliler" adlı oyununun prömiyerini yaptı

"Maskeliler" oyunu, sezon sonuna kadar haftada iki gün tiyatroseverlerle buluşacak.

Proje Koordinatörlüğünü Engin Kılıçatan'ın yaptığı, Filistinli üç erkek kardeşin, savaşın gölgesinde birbirleriyle yüzleşmelerinin anlatıldığı oyunda Berk Kırlak, Ozan Karaahmet ve Ali Burak Asil rol aldı.

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