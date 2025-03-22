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        AK Parti'li Albayrak, gençlere yönelik açıklamada bulundu

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından kentte yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 22:26 Güncelleme: 22.03.2025 - 22:26
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        AK Parti'li Albayrak, gençlere yönelik açıklamada bulundu
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından kentte yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

        Albayrak, yazılı açıklamasında, son günlerde kentteki olayları "hayret ve sükunetle" takip ettiklerini belirtti.

        Açıklamasında "Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri kimsenin tapulu malı değildir." ifadelerine yer veren Albayrak, şöyle devam etti:

        "Kamu kaynakları, CHP’li olduğunu iddia eden belli bir zümrenin siyasi çıkarları için heba edilemez. Hele ki gençlerimizin heyecanları bu zümrenin toksik siyaseti için kullanılamaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi CHP yönetimi, İstanbul'daki hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunacaksa eğer yerleri mahkeme salonlarıdır, sokaklar değil."

        - "Sizi fedakarlıkla okutan anne ve babalarınızı üzmeyiniz"

        Gençlere seslenen Albayrak, şunları kaydetti:

        "Sevgili genç kardeşlerim, sizleri, koltuklarını korumak için sokağa davet eden toksik politikacıları lütfen kale almayın. Sokaklarda sizleri kışkırtmaya çalışan bu zümrenin kendi çocuklarının konfor alanlarından çıktıklarını hiç gördünüz mü? Sizi fedakarlıkla okutan anne ve babalarınızı üzmeyiniz. CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımız, CHP'li olduğunu iddia eden bu zümre, kendi çaplarında demokrasiye ve hukuk düzenine meydan okumakta, Eskişehir'in sokaklarını karıştırarak kaos çıkarmaya çalışmaktadır. Biliyorum bu durumdan sizler de rahatsızsınız. CHP, önümüzdeki süreçte inşallah bu güruhtan kurtulmayı başaracaktır. Lütfen provokasyonlara kapılmayalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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