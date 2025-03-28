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        AK Parti'li Fatih Dönmez'den Ramazan Bayramı mesajı

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:10
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        AK Parti'li Fatih Dönmez'den Ramazan Bayramı mesajı
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        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Dönmez, mesajında, bayramın huzuruna ve sevincine erişmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

        Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan dönemde, ortak değerlerde buluşmanın önemine dikkati çeken Dönmez, şunları bildirdi:

        "Ramazan Bayramı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin buluştuğu, büyüklerin hatırlandığı, çocukların sevindirildiği bir kardeşlik ve muhabbet iklimidir. Bayramlar bizi biz yapan değerlerin, millet olma şuurunun ve toplumsal dayanışmanın yeniden canlandığı kutlu günlerdir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, ortak değerlerde buluşmak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve birbirimize karşı saygı, anlayış ve muhabbeti çoğaltmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bayramlar, bu yüksek anlayışı yaşatmamız ve gelecek nesillere aktarmamız için birer fırsattır. Bu vesileyle, başta kıymetli Eskişehirliler olmak üzere, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın tüm hanelere huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum."

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