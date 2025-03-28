Eskişehir Valisi Aksoy, valilik personeliyle bayramlaştı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, valilik personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde vali yardımcılarının, birim müdürlerinin ve çalışanların bayramını tebrik etti.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Aksoy, bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün pekiştiği, mutlulukların paylaşıldığı, dargınların barıştığı, milli ve manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı günler olduğuna dikkati çekti.