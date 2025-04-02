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        Eskişehir'de yoldaki göçükte kalan otomobil, çekici yardımıyla kurtarıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çalışma yapılan yolda yağışın etkisiyle oluşan çukura lastiği giren otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:29 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:29
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        Eskişehir'de yoldaki göçükte kalan otomobil, çekici yardımıyla kurtarıldı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, çalışma yapılan yolda yağışın etkisiyle oluşan çukura lastiği giren otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ali D, 26 ABM 093 plakalı otomobilini, Kurtuluş Mahallesi Sarper Caddesi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) personeli tarafından çalışma yapıldıktan sonra mıcırla doldurulan zemin üzerine park etti.

        Kentte etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan zeminde bir süre sonra yaklaşık yarım metre derinliğinde ve 2 metre uzunluğunda çukur oluştu. Park halindeki otomobilin arka sağ lastiği çukura düştü.

        Otomobilin sahibi Ali D. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ESKİ ekiplerince yapılan incelemenin ardından otomobilin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Lastiği çukura giren otomobil, çekici aracılığıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yolda oluşan çukur ise ekiplerce üzeri doldurularak kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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