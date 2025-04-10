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        Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği'nden Gazze'ye destek çağrısı

        Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, Gazze'de yaşanan sivil kayıpları eleştirerek, uluslararası topluma sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:43 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:02
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        Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği'nden Gazze'ye destek çağrısı
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        Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, Gazze'de yaşanan sivil kayıpları eleştirerek, uluslararası topluma sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.

        Eskişehir İHH Kadın Kolları Dernek Binası'nda basın açıklaması yapan Aslan, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 115 binden fazla kişinin yaralandığını ya da sakat kaldığını söyledi.

        Saldırılarda en çok çocukların, kadınların, yaşlıların, sağlık çalışanlarının ve gazetecilerin hedef alındığını belirten Aslan, "Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları hedef alınarak yok edildi. İsrail’in bu saldırıları, bir halkı sistematik biçimde yok etmeyi hedefleyen vahşi katliamlardır." dedi.

        Aslan, İsrail'in temel insani yardımları engellediğini, Gazze'de milyonlarca insanın açlıkla ve susuzlukla karşı karşıya bırakıldığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

        "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, ilk günden bu yana kardeş Filistin halkının yanında yer alıyor, yardımlarımızı her türlü engellemelere rağmen ulaştırmaya çalışıyoruz ancak yardımlar tek başına yeterli değildir. Her zaman zulme karşı durmak, ses yükseltmek, harekete geçmek, hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamak gerekiyor."

        ABD'nin İsrail'e verdiği desteği de eleştiren Aslan, "Trump, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılarak şehrin yeniden inşasından söz ediyor. Gazze'yi satın almaktan söz eden Trump, kanlı ve karanlık iş birlikleriyle binlerce kilometre öteden Ortadoğu'yu dizayn etmeye çalışıyor. Bu ham hayalin sahiplerine sesleniyor ve diyoruz ki, Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Gazze'de ekmeğin, suyun, elektriğin sınırlı olduğunu, fırınların çalışmadığını ve çocukların sokaklarda oynayamadığını hatırlatan Aslan, "Gazze'de bunlar yaşanırken, bütün bu acılara kulaklarını tıkamış, gözlerini kapamış, sırtını dönmüş milyarlarca insan var. Gazze, sadece Müslümanların meselesi değil, bütün insanlığın ortak meselesi. Herkesi bu sorumlulukta üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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