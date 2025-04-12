Anadolu Üniversitesinde "Yapay Zeka Zirvesi" düzenlenecek

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle Anadolu Üniversitesi'nde "Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübünün işbirliğiyle, 21 Nisan Pazartesi günü Öğrenci Merkezi'nde düzenlenecek zirvede, yapay zekanın dijital çağda dezenformasyonla mücadeledeki rolü ile sanat, tasarım ve eğitim gibi alanlardaki yenilikçi uygulamalar ele alınacak.

Açılış konuşmasını TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in yapacağı etkinliğin ilk oturumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

İlk oturumda CİB Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkan Yardımcısı Gökhan Varan, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan çeşitli konularda sunumlar yapacak.