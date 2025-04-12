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        Anadolu Üniversitesinde "Yapay Zeka Zirvesi" düzenlenecek

        Eskişehir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle Anadolu Üniversitesi'nde "Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:45
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        Anadolu Üniversitesinde "Yapay Zeka Zirvesi" düzenlenecek
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        Eskişehir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle Anadolu Üniversitesi'nde "Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirilecek.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübünün işbirliğiyle, 21 Nisan Pazartesi günü Öğrenci Merkezi'nde düzenlenecek zirvede, yapay zekanın dijital çağda dezenformasyonla mücadeledeki rolü ile sanat, tasarım ve eğitim gibi alanlardaki yenilikçi uygulamalar ele alınacak.

        Açılış konuşmasını TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in yapacağı etkinliğin ilk oturumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

        İlk oturumda CİB Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkan Yardımcısı Gökhan Varan, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan çeşitli konularda sunumlar yapacak.

        Bilgi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Eriş'in moderatörlüğünde devam edecek ikinci oturumda ise Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Çalışkan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik, Anadolu Üniversitesi Öğrenme Teknolojileri AR-GE Birimi Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Emel Güler ile Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Berkem Bulut sunumlar gerçekleştirecek.

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

        "Anadolu Üniversitesi olarak 2025 yılında yapay zeka konusunda önemli çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalardan ilki de 21 Nisan'da düzenleyeceğimiz Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ortak düzenleyeceğimiz Yapay Zeka Zirvesi'nde alanında uzman akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca düzenlenecek zirve, üniversitemizin tüm sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Zirvesi'ne alana ilgi duyan herkesi bekliyoruz."

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