Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi 21 Nisan'da "Yapay Zeka Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesinde düzenlenecek "Yapay Zeka Zirvesi", 21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübünün işbirliğiyle, Öğrenci Merkezi'nde düzenlenecek zirvede, yapay zekanın dijital çağda dezenformasyonla mücadeledeki rolü ile sanat, tasarım ve eğitim gibi alanlardaki yenilikçi uygulamalar ele alınacak.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in açılış konuşmacısı olarak yer alacağı zirvede, Keynote Speaker İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, "Yapay Zeka Çağında İnsan Olmak: Sanattan Gerçeğe İnsan" konusunda bir konuşma gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu'nun moderatörlüğünde yapılacak ilk oturumda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkan Yardımcısı Gökhan Varan, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan çeşitli konularda sunumlar yapacak.