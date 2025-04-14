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        Eskişehir Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü'nden zirai don uyarısı

        Eskişehir Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğünce hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle bölge genelinde zirai don uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:09 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:09
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        Eskişehir Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü'nden zirai don uyarısı
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        Eskişehir Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğünce hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle bölge genelinde zirai don uyarısında bulunuldu.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde devam eden soğuk havanın etkisiyle Bursa'nın kuzey kesimleri dışında kalan kesim ile Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te zirai don hadisesi beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almalarının önem arz ettiği vurgulandı.

        Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu gece "Hafif", "Orta" ve "Yerel Olarak Kuvvetli" zirai don beklendiği kaydedildi.

        Açıklamada, üreticilerin oluşması muhtemel risklere karşı tedbir almalarının önemli olduğu vurgulanarak, "Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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