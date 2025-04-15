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        Eskişehir'de Turizm Haftası etkinlikleri başladı

        Eskişehir'de, Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:38
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        Eskişehir'de Turizm Haftası etkinlikleri başladı
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        Eskişehir'de, Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda hafta dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentin geçen yıl 1 milyonu aşan turisti ağırladığını belirterek, turizmin kent için önemli bir sektör olduğunu söyledi.

        Eskişehir'in turizmde potansiyelini belirli ölçüde harekete geçirmiş ve turizmden pay alan illerden birisi olduğunu kaydeden Aksoy, şöyle konuştu:

        "Mevcut durumu daha da geliştirmek, daha iyi bir noktaya taşımak adına geçtiğimiz yıl şubat ayında üniversitelerimizle işbirliği içerisinde Turizm Çalıştayı gerçekleştirdik. 9 ayrı başlıkta sektörün bütün paydaşlarıyla bir araya gelinerek çeşitli görüşler ortaya kondu. Mevcut durumu daha iyi bir noktaya nasıl taşıyabileceğimiz düşüncesiyle hareket ettik. Buradaki önerilerin hayata geçirilmesi için gayret göstermeyi ve şehri turizmden daha fazla pay alan bir noktaya taşıyabilmeyi hedefliyoruz. Özellikle iç turizmde Eskişehir, Türkiye'nin en önde gelen illerinden birisi. Dış turizmi de biraz daha aktif hale getirmek ve daha çok yabancı turisti burada misafir edebilmek öncelikli hedeflerimiz. Ayrıca 'ilimizdeki geceleme sayısını daha da artırabilir miyiz?' noktasında bütün paydaşlarımızla birlikte bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Vali Aksoy, Anadolu Üniversite ile işbirliği içerisinde TÜBİTAK projesi kapsamında "İnönü'den Sakarya'ya Milli Mücadele Rotası" kapsamında bir çalışma başlattıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Hem milli mücadele ruhunu genç kuşaklara aktarmayı hem de bir turizm rotası belirleyerek turizmin bölgemizde biraz daha aktif hale gelmesini sağlayabilmeyi istiyoruz. Temel amacımız, Eskişehir'in turizmden daha fazla pay alabilmesini sağlayabilmek. Turizm başlıkları içerisinde sağlık turizminden eko turizme kadar birçok farklı başlıkta da çalışmalarımız sürdürülüyor. Eskişehir'in bulunduğu noktada her yıl biraz daha ileriye taşıyabilmeyi istiyoruz. Bunu da hep birlikte yapacağız."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak ise ülkenin ve şehrin ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmasında büyük rol oynayan turizm sektörünün önemini vurgulamak, emek verenlerin onurlandırmak ve yeni hedeflere ilham vermek için bir arada olduklarını kaydetti.

        2024 yılında Eskişehir'in 921 bin 648 yerli ve 88 bin 869 yabancı turisti ağırlayıp rekor bir rakama ulaştığına dikkati çeken Avnamak, "Bu başarı şehrimizin sunduğu çeşitliliğe ve özellikle emek verenlerin ortak azminin bir sonucudur." ifadesini kullandı.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile akademisyenler ve turizm paydaşlarının katıldığı programda, "Turizm ve Dil Eğitiminde Tasarım Düşüncesi ve Teknoloji Entegrasyonu" konulu panel düzenlendi.

        Vali Aksoy ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan ve 19 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek olan "Kobalt" konseptli sergiyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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