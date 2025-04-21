Eskişehir'deki Kavuncu Göleti'nin doğal sit alanı olması için çalışılıyor

Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Kavuncu Göleti'nin, doğal sit alanı olarak tescillenmesi için çalışıldığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göletin kurum bünyesindeki ön değerlendirme ekibince incelendiği, bölgenin flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türü ile sucul ekosisteme ev sahipliği yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Ekip tarafından ön değerlendirme raporu hazırlanarak gölet ve çevresinin doğal sit alanı olarak tescillenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı anlatılan açıklamada, dosyanın Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu oluşturulmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderildiği aktarıldı.

Bakanlık tarafından Kavuncu Göleti Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu hazırlanması için ihalesinin yapıldığı, akademisyenlerce bölgede 4 mevsim gerçekleştirilen incelemeler sonucu tamamlanan raporun Bakanlığa sunulduğu kaydedildi.