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        Eskişehir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki parkta oynarken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:02
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        Eskişehir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki parkta oynarken sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

        Tepebaşı Belediyesi sınırları içindeki Şarhöyük Mahallesi'nde bulunan Büyük Park'a yakınlarıyla gelen K.Ö. (11) ile A.Ö.T. (10), oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Köpek tarafından vücutlarının farklı yerlerinden ısırılan 2 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince ambulansta yapılan K.Ö. ile A.Ö.T, kaldırıldıkları Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Hastanede pansumanları ve kuduz aşıları yapılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Sahipsiz köpek saldırısında yaralanan K.Ö'nün teyzesi Nurdan Küflü, gazetecilere, parkın yürüyüş yapmak amacıyla vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edildiğini fakat sahipsiz köpekler nedeniyle bazı kısımları kullanmakta çekindiklerini söyledi.

        Yürüyüş yaparken sahipsiz köpeklerden korktuklarını anlatan Küflü, şöyle konuştu:

        "Parkın bir kısmına adeta karargah kurmuşlar, oradan geçenlere havlıyorlar. Bugün de 23 Nisan. Biz çocukları parka getirdik. Daha sonra arkadaşıyla dolaşmaya giden yeğenim, tekrar yanıma geldiğinde köpek tarafından kalçasından ısırılmıştı. Bu sabah belediye çalışanları buraya gelmiş ve köpeği alamamışlar. Bu nasıl bir şeydir? Bir şekilde bu köpek buradan alınabilir. Tamam, hayvan hakları var da bu çocukların hakları ne olacak şimdi?"

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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