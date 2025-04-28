Eskişehir'de kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Eskişehir-Kütahya kara yolundaki bir telekomünikasyon firmasına ait su dolu kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir arazideki su dolu kuyuya düşen sahipsiz köpek, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

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