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        Eskişehir'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi

        İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:54 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:55
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        Eskişehir'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi
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        İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

        ETİ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kampüsü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim alanındaki gelişmeler, istihdam durumu ve toplum yararına programlar ele alındı.

        Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aksoy, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

        Aksoy, istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi için birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Bugün burada, ilimizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeleri değerlendirmek ve toplum yararına yürütülen çalışmaların verimliliğini artırmak amacıyla toplandık. İstihdamı güçlendirmek ve gençlerimize yeni iş fırsatları sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        İldeki istihdam durumu ve mesleki eğitim alanındaki gelişmelere ilişkin sunumların yapıldığı toplantıda, kurul üyeleri, kendi alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi vererek toplum yararına programlara yönelik önerilerini paylaştı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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