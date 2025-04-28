Eskişehir'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

ETİ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kampüsü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, istihdam ve mesleki eğitim alanındaki gelişmeler, istihdam durumu ve toplum yararına programlar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aksoy, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalıştıklarını bildirdi.

Aksoy, istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi için birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Bugün burada, ilimizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeleri değerlendirmek ve toplum yararına yürütülen çalışmaların verimliliğini artırmak amacıyla toplandık. İstihdamı güçlendirmek ve gençlerimize yeni iş fırsatları sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.