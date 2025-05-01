AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan kentsel dönüşüm açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, depreme dayanıklı binalar üretilmesi gerektiğini bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin geleceği için kentsel dönüşüm konusunu her fırsatta gündemde tutacaklarını belirtti.

CHP'li belediye başkanlarının yönettiği Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin Eskişehir'i depreme hazırlama konusunda hiçbir sorumluluk almadıklarını vurgulayan Başkan Albayrak, bu 3 belediyenin kentsel dönüşüm konusunda yıllardır yerlerinde saydığını kaydetti.

Odunpazarı ilçesindeki bazı mahallelerin riskli alan ilan edilme süreçlerine dair bilgiler veren Albayrak, Odunpazarı Belediyesinin Türkiye'de hiçbir uygulamada olmayan imar planı onama yetkisini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep ettiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Doğal olarak bu talebi uygun görülmemektedir. Bu açıkça belediyece işin yapılmamasının istenmesi, dönüşümün yokuşa sürülmesi, bahane üretilmesidir. Gelinen süreçte geçen 15 yıllık zaman zarfında kanun gereği Odunpazarı Belediyesince imar planlarının bakanlığımıza sunulması gerektiği halde plan hazırlanarak sunulmamışken, hatta bir eskiz, bir kalem çalışması bile yokken 'zaten görev sizdeydi' demek kanunları hiçe saymak ve en basit tabirle sorumsuzluktur."