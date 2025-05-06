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        İzmir'de işten çıkartılınca CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatan işçiler Eskişehir'e ulaştı

        İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran 2024'te işten çıkarılmaları nedeniyle seslerini CHP Genel Merkezi'ne duyurabilmek amacıyla Ankara'ya yürüyen 16 kadın işçi, Eskişehir'e geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:46 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:46
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        İzmir'de işten çıkartılınca CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatan işçiler Eskişehir'e ulaştı
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        İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran 2024'te işten çıkarılmaları nedeniyle seslerini CHP Genel Merkezi'ne duyurabilmek amacıyla Ankara'ya yürüyen 16 kadın işçi, Eskişehir'e geldi.

        Yürüyüşlerinin 6'ncı gününde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan kadın işçiler, akşam saatlerinde Eskişehir'deki Ulus Anıtı'na ulaştı.

        İşçiler adına konuşan Hale Ören Özdinçer, yürüyüşlerinin yalnızca bir işe dönüş değil, bir haksızlığın hesabını sorma yürüyüşü olduğunu söyledi.

        Her adımda sadece kadınların değil, güvencesiz bırakılan yüz binlerce işçinin adını taşıdıklarını kaydeden Özdinçer, "Buradayız, çünkü adaletsizlik her yeri sardı. Buradayız, çünkü emeğin yok sayıldığı bir düzene boyun eğmiyoruz. Sesimizi duymayanlar bilsin, bu yürüyüş emeği görmeyenlere karşı bir haykırıştır." diye konuştu.

        Özdinçer, haklı olduklarını ve haklarını alana kadar yürüyüşlerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Taşeronda olup da işten çıkartılan işçiler ve bütün herkes için yürüyoruz. Kadınların emeğinin yok sayılmasını artık istemiyoruz. Bizler özgüveni yerinde olan kadınlarız. Eşimizin, ailemizin eline bakmak istemiyoruz. Ben bir anneyim, kızımı kendim büyütmek istiyorum, bu yüzden yürüyorum." ifadesini kullandı.

        Kadın işçiler, Çiğli Belediyesi'nde 11 ay önce haksız yere işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, duruma tepki göstermek için CHP Genel Merkezi önüne ulaşmak üzere yürüyüş başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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