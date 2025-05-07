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        AK Parti'li Albayrak'tan TOKİ'nin inşa ettiği konutların anahtar teslimlerine ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Odunpazarı ilçesinde inşası tamamlanan konutlara ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:52 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:52
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        AK Parti'li Albayrak'tan TOKİ'nin inşa ettiği konutların anahtar teslimlerine ilişkin açıklama
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Odunpazarı ilçesinde inşası tamamlanan konutlara ilişkin açıklamada bulundu.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve toplam 4 etaptan oluşan 3 bin 145 konutun anahtar teslimlerinin hızla sürdüğünü bildirdi.

        Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olmaya devam ediyor. Hemşehrilerimize yeni yuvaları hayırlı ve uğurlu olsun. Bu projenin hayata geçirilmesindeki gayretleri için TOKİ ekibimize, kıymetli milletvekillerimize, değerli bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bahane değil, hizmet üreterek Eskişehir için hayallerimizi gerçekleştirmeye devam."

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