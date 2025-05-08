Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Yaz Dağcılık Eğitimi Kampı" başladı

        Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Yaz Dağcılık Eğitimi (C) Kampı, 5-11 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Karakayalar Tırmanış Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Yaz Dağcılık Eğitimi Kampı" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Yaz Dağcılık Eğitimi (C) Kampı, 5-11 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Karakayalar Tırmanış Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor.

        Federasyondan yapılan açıklamada, spor tırmanış, dağ kayağı, buz tırmanışı, kanyoning ve yüksek dağ koşusu gibi branşları bünyesinde barındıran etkinlik için, kamp alanı uygunluğu ve kaya yapısı nedeniyle Karakayalar'ın tercih edildiği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Kamp Sorumlusu Mesut Akgün, Karakayalar'ın, Türkiye'nin sayılı kaya tırmanış alanları arasında yer aldığını belirterek, bölgenin özellikle spor tırmanış için elverişli olduğunu kaydetti.

        Akgün, kampta, dağcılık eğitimine yönelik temel teknikler, emniyet sistemleri, ip inişleri ve doğada yön bulma gibi konularda teorik ve pratik bilgiler verildiği belirterek, eğitime 27 ilden 40 kulüp ile 2 ferdi sporcu olmak üzere toplam 96 kursiyerin katıldığı ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        Sivas'ta akran zorbalığı!
        Sivas'ta akran zorbalığı!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Macron ile Şara görüştü
        Macron ile Şara görüştü
        Canlı yayında yıldırım düştü
        Canlı yayında yıldırım düştü
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" kapılarını açtı
        Eskişehir'de "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" kapılarını açtı
        AK Parti'li Albayrak'tan TOKİ'nin inşa ettiği konutların anahtar teslimleri...
        AK Parti'li Albayrak'tan TOKİ'nin inşa ettiği konutların anahtar teslimleri...
        Seyyar markete çevirdiği midibisüyle günde 120 kilometre yol yapıyor
        Seyyar markete çevirdiği midibisüyle günde 120 kilometre yol yapıyor
        İzmir'de işten çıkartılınca CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatan işçiler E...
        İzmir'de işten çıkartılınca CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatan işçiler E...
        Eskişehir Şehir Hastanesinde tatbikat gerçekleştirildi
        Eskişehir Şehir Hastanesinde tatbikat gerçekleştirildi
        Eskişehir'de Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinliği ger...
        Eskişehir'de Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinliği ger...