Eskişehir Valisi Aksoy öğretmenlere yönelik arama kurtarma tatbikatını takip etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Arama Kurtarmada Hedef 100 Bin Projesi" kapsamında öğretmenlere yönelik düzenlenen arama kurtarma tatbikatını izlediği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Aksoy'un, AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen "Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi"ne katılan öğretmenlerin uygulamalı eğitim süreçlerini takip ettiği ve tatbikat alanında katılımcılarla sohbet ettiği kaydedildi.

Vali Aksoy, burada yaptığı açıklamada, afetlere hazırlıklı olmanın önemini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de afet sonrası hızlı müdahale açısından büyük önem taşıyor. Bu eğitimler, toplumda farkındalık yaratmanın yanı sıra profesyonel kurtarma ekiplerinin oluşmasını sağlıyor. Gönüllü olarak bu eğitimlere katılan ve bu önemli konudaki duyarlılıklarından dolayı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."