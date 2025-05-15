Eskişehir'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Çalışmalarda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

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