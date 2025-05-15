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        Eskişehir'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:32 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:32
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        Eskişehir'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Tepebaşı ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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