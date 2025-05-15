Eskişehir'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Tepebaşı ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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