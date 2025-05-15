Kas hastası ikiz kardeşler yapay zeka uygulamasıyla 1000'den fazla müzik eseri üretti

Eskişehir'de genetik kas rahatsızlığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yalnızca parmaklarını kullanabilen 25 yaşındaki ikiz kardeşler Alp ve Ege Uyguner, yapay zeka destekli uygulama sayesinde 1000'i aşkın müzik eseri oluşturdu.

Uyguner kardeşler, çocukluklarından bu yana müziğe ilgi duydu ancak fiziksel engelleri nedeniyle enstrüman çalma imkanı bulamadı.

Uzun süre müziği sadece dinleyici olarak takip eden ikiz kardeşler, ailelerince 2015'ten beri Eskişehir'deki senfoni konserlerine götürüldü, müzik üretmek istedi.

Fiziksel sınırlılıklarına rağmen teknolojiyi yakından takip eden kardeşler, yapay zeka uygulaması aracılığıyla müzik üretimi konusunda kendilerini geliştirdi.

Parmaklarını kullanarak uygulama aracılığıyla müzik aletlerinin seslerini oluşturup onlarla müzik eserleri yapan ikizler, kısa sürede reggae, punk, hip hop ve caz gibi farklı türlerde besteler ortaya çıkardı.

Bugüne kadar 1000'in üzerinde sözlü ve sözsüz müzik eseri yapan Uyguner kardeşler, gelecekte ürettikleri müzikleri senfonik orkestralar eşliğinde sahneye taşımayı hedefliyor.

- "Daha erken keşfedilmek isterdik"

Kardeşlerden Alp Uyguner, gazetecilere, katıldıkları konserlerin kendisinde derin etki bıraktığını söyledi.

Kardeşiyle müzik üretmekten keyif aldığını dile getiren Uyguner, şunları kaydetti:

"2015'ten bu yana Eskişehir'deki senfoni konserlerine düzenli olarak gidiyoruz. Müzik üretmeye sonradan başladım. Yapay zeka araçlarını deneme yanılma yöntemiyle öğrenip, istemlerin nasıl girileceğini araştırdık. Şu anda 1000'i aşkın parçamız var. Her türü deniyoruz. Rastlantısal çıktılar alıyoruz, hepsi bir anda olmuyor."

Uyguner, bir parçayı oluşturmanın bazen uzun zaman aldığını ifade ederek, "Çıktılar her zaman iyi olmuyor, çok sayıda deneme gerekiyor. Haftalar, aylar sürebiliyor. ABD'li besteci, orkestra şefi ve piyanist John Williams'tan çok etkilendik. Onun müzikleri bizim kavrayışımızı değiştirdi." diye konuştu.

Ege Uyguner ise müziğin kendisi için duygusal rahatlama sağladığının altını çizdi.