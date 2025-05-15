Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy, Ellerim Sesin Olsun Projesi kursiyerlerine sertifika verdi

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, işitme engellilere yönelik kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirilen "Ellerim Sesin Olsun" adlı projeye katılan ve eğitimini tamamlayan 74 kamu personeline sertifikalarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy, Ellerim Sesin Olsun Projesi kursiyerlerine sertifika verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, işitme engellilere yönelik kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirilen "Ellerim Sesin Olsun" adlı projeye katılan ve eğitimini tamamlayan 74 kamu personeline sertifikalarını verdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje ile kamu kurumlarında işitme engelli bireylerin karşılaştığı iletişim sorunlarının azaltılması ve hizmet sunumlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

        Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Vali Aksoy, bazı kamu kurumlarında işaret dili bilen personel bulunmadığını, bazı kurumlarda ise sayının yetersiz olduğunu belirtti.

        Aksoy, bu nedenle kamu hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Gönüllülük esasına göre yürütülen eğitimlere katılan kamu personelinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Aksoy, "Bugün burada 74 arkadaşımız sertifika almaya hak kazandı. Daha önce 40 kamu personeline daha sertifikaları teslim edilmişti. Böylece bu alanda eğitim almış kamu personeli sayısı 114'e ulaştı ve kurumlarımızda bilinçlenme hızla yayılıyor." ifadelerini kullandı.

        Sertifika töreninin Engelliler Haftası'na denk gelmesinin farkındalık açısından anlamlı olduğunu vurgulayan Aksoy, projeye gönüllü olarak katılan kamu personeline, yöneticilere ve eğitimi sağlayan kurumlara teşekkür etti.

        Aksoy, kamu kurumlarında işaret dili bilen personel sayısının artırılmasıyla, işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerinden daha rahat faydalanabileceğini dile getirdi.

        Program, sertifika takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi

        Benzer Haberler

        Çocukluk hayali olan bağlama çalmayı 65 yaşında öğrendi
        Çocukluk hayali olan bağlama çalmayı 65 yaşında öğrendi
        Kas hastası ikiz kardeşler yapay zeka uygulamasıyla 1000'den fazla müzik es...
        Kas hastası ikiz kardeşler yapay zeka uygulamasıyla 1000'den fazla müzik es...
        Eskişehir'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakal...
        Eskişehir'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakal...
        Eskişehir'de yaşlılar ATM'den yapılan işlemleri sanal gerçeklikle öğreniyor
        Eskişehir'de yaşlılar ATM'den yapılan işlemleri sanal gerçeklikle öğreniyor
        Eskişehir'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği yapıldı
        Eskişehir'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği yapıldı
        Eskişehir'de Anadolu GTA 25 Geleceğin Teknolojileri Arenası Fuarı düzenlend...
        Eskişehir'de Anadolu GTA 25 Geleceğin Teknolojileri Arenası Fuarı düzenlend...