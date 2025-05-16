Eskişehir'de "2'nci Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli" başladı

Eskişehir'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Yenilikçi Çocuk Yayıncılığı Paneli" Anadolu Üniversitesi'nde başladı.

Yunus Emre Kampüsü'ndeki Öğrenci Merkezi'nde, "Yayıncılık Ekosistemi Hayali Kurmak" ve "Arıcılık" temalarıyla oluşturulan organizasyon, gün boyu çeşitli konuşmacılarla etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AA muhabirine, söz konusu panelle çocuk yayıncılığı alanında fikir üreten kişiler ile çocukları ve aileleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinliği Fibula Yayıncılık ve Sosyal İnovasyon Ajansının işbirliğiyle gerçekleştirdiklerini belirten Adıgüzel, "Çocuklarımızla, ailelerimizle, yazarlarımızla ve yayıncılarımızla bugün, çocuk yayıncılığının nereye evrildiğini, çağdaş ve sorumlu çocuk yayıncılığının nasıl olması gerektiğini tartışacağımız güzel bir etkinlik olacaktır diye ümit ediyorum." dedi.

Fibula Yayıncılığın Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Reyyan Büyükgümüş de kurum olarak yenilikçi çocuk yayıncılığına büyük önem verdiklerini dile getirdi.