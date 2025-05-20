AK Parti İl Başkanı Albayrak, 25 yılda Eskişehir'e kazandırılan kara yollarını açıkladı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentte son 25 yılda yaptıkları kara yolları çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'de 25 yılda CHP'li belediyelerce 1 tane bile alt geçit ve köprü yapılmadığını belirtti.

Eskişehir'e birçok kara yolu ve köprülü kavşak çalışması yaparak hayata geçirdiklerini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Sivrihisar-Emirdağ kara yolunda 31 kilometre bitümlü sıcak karışımlı bölünmüş yol, Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük kara yolunda 120 kilometre bitümlü sıcak karışımlı bölünmüş yol, Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük kara yolunda 40 kilometre şerit genişletme, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda 7 kilometre sathi kaplamalı bölünmüş yol ve 29 kilometre sathi kaplamalı tek yol, Polatlı-Sivrihisar kara yolu, Eskişehir-Kütahya kara yolunda 32 kilometre bitümlü sıcak karışımlı bölünmüş yol, Mahmudiye Çifteler kara yolunda 40 kilometre bitümlü sıcak karışımlı bölünmüş yol ve Sivrihisar Eskişehir-Bozüyük kara yolunun (Sivrihisar-Emirdağ) ayrımı-Afyon kara yolu ve Ankara-Eskişehir yol ayrımı yapıldı."