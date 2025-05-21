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        Eskişehir'in yöresel kahvaltılıkları tanıtıldı

        Eskişehir'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel kahvaltılıkların tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:09
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        Eskişehir'in yöresel kahvaltılıkları tanıtıldı
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        Eskişehir'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel kahvaltılıkların tanıtımı yapıldı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turkuaz Restoran'da düzenlenen etkinliğe katılan Vali Hüseyin Aksoy, sergilenen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

        Açılan stantlarda, coğrafi işaretli Eskişehir simidi, Sivrihisar dövme sucuğu ve met helvasının yanı sıra manda yoğurdu ile kentteki Balkan mutfağına özgü dızmana, kırma gibi sevilen lezzetlere yer verildi.

        Vali Aksoy, etkinlikte, Türk mutfağının zenginliğine ve yerel lezzetlerin tanıtımının gastronomi turizmine katkısına dikkati çekerek, Eskişehir'in yöresel ürünlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini ifade etti.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak ile Müdür Yardımcısı Hüseyin Alp Özdemir ve diğer ilgililer katıldı.

        Öte yandan, Eskişehir'de "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" temasıyla kutlanan hafta dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk mutfağının yerel lezzetlerini tanıtmak, sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 24 ve 25 Mayıs'ta, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi işbirliğinde etkinlik düzenlenecek.

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