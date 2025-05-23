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        Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

        Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2025 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında, 43 öğrencinin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladığı 20 proje sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:06
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        Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi
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        Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2025 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında, 43 öğrencinin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladığı 20 proje sergilendi.

        Fuar kapsamında yapay zeka, robotik kodlama ve otomasyon gibi konularda hazırlanan projeler, yetkililer ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

        Okul Müdürü Süleyman Sırrı Kabadayı, AA muhabirine, fuara çevre okullardan da yoğun katılım olduğunu söyledi

        Sergilenen projelerin 43 öğrenci ve danışman öğretmenleri tarafından hazırlandığını belirten Kabadayı, "Araştırma ve geliştirme sürecine verdikleri emek için öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu projelerin gelecekte daha büyük çalışmalara zemin hazırlayacağına inanıyorum." dedi.

        Fuarı ziyaret eden 86 yaşındaki Perihan Ersöz ise etkinlikten sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu dile getirdi.

        Gençlere destek olmak amacıyla fuara geldiğini ifade eden Ersöz, şunları kaydetti:

        "Sosyal konularda çok duyarlıyımdır. Bu fuarı görünce çok duygulandım. Çocuklara hem moral vermek hem de çalışmaları görmek istedim. Hepsinin çok güzel projeleri var. Gençleri çok seviyorum, onları gördükçe bana adeta gençlik aşılanıyor. Kendi gençliğimde bu imkanlar yoktu ama onların başarılı olmasını yürekten istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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