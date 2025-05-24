Eskişehirspor'un şampiyonluğu kutlandı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3. Lig'e yükselmesi nedeniyle Eskişehir'de kutlama programı düzenlendi.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda gerçekleştirilen "Şampiyonların Gecesi" adlı organizasyona formaları ve atkılarıyla katılan taraftarlar, marşlar söyleyip tezahüratta bulundu.

Gönüllü taraftarlardan oluşan Bando Es-Es'in gösteri yaptığı programda, DJ Kuvoka ile sanatçılar Mithat Körler, Hande Ünsal, Jeff Redd, Ceza ve Joker sahne aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un şehir ve spor birlikteliğinin simgesi olduğunu söyledi.

Eskişehirspor'un mazisinin başarılar ve kupalarla dolu olduğunu vurgulayan Aksoy, "Kaybetmenin, kazanmanın, umudun ve tutkunun tarihidir Eskişehirspor. Anadolu'nun bağrından çıkarak İstanbul'un büyük kulüplerine kafa tutan, yetiştirdiği sporcuları ülke futboluna armağan eden, zorlukları aşarak gelinen 60 yıllık futbol efsanesidir." diye konuştu.