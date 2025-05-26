Eskişehir'de Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu törenle açıldı

Eskişehir'de Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükdere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslikli okulun açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, eğitimin en çok önem verdikleri alanların başında geldiğini söyledi.

Çocukların en iyi şekilde yetiştirilmeleri ve geleceğe hazırlanması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Eğitimin en önemli unsurlarından birisi de tabii ki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ama bu eğitim ve öğretimin verildiği, okullarımızın fiziki mekanları da oldukça önemli. Fiziki mekanların iyileştirilmesi konusunda ilimizde çok sayıda yeni okul yapımıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın daha iyi bir fiziki ortamda eğitim görmeleri hususunda bu alanda çalışmalarımızı bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."

Okulun ilk açıldığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının arazisi üzerindeki bir binada eğitime başladığına değinen Aksoy, "Fiziki olarak bu okul tamamlandığında kendi binasına kavuştu ve burada eğitim vermeye devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüyle görüşerek İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze kazandırdık. Orada da önümüzdeki süreçte mevcut bina yıkılıp yerine yeni bir bina yapılmak suretiyle bir okul daha eğitime kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde hazırlanması adına yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.