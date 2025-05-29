Eskişehir Anadolu Lisesi, Yeşilay Münazara Turnuvası'nda bölgesel etapta birinci oldu

En yüksek puanı toplayıp birinciliğe yerleşen takımın Eskişehir Anadolu Lisesi B takımı olduğu kaydedilirken, takımda yer alan Melek Naz Saydemir ve Yusuf Yaşa şampiyonluğa ulaştı.

Konuşmacı sıralamasında ilk 10 konuşmacıdan 5'ini Eskişehir Anadolu Lisesi yarışmacılarının oluşturduğu ve finalde Eskişehir Fatih Fen Lisesi A, Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi A, Eskişehir Anadolu Lisesi A ve Eskişehir Anadolu Lisesi B takımlarının yarıştığı bildirildi.

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