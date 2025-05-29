Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Down sendromlu oyuncu Rıdvan Sancak, ödüllü performansıyla özel bireylere umut oldu

        ZEHRA ONGAN - Down sendromlu 37 yaşındaki Rıdvan Sancak, başrolünü üstlendiği ve kendi yaşam öyküsünden ilhamla çekilen "Ayşe" filmiyle uluslararası festivallerde önemli ödüller kazanarak, özel gereksinimli bireyler için umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Down sendromlu oyuncu Rıdvan Sancak, ödüllü performansıyla özel bireylere umut oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEHRA ONGAN - Down sendromlu 37 yaşındaki Rıdvan Sancak, başrolünü üstlendiği ve kendi yaşam öyküsünden ilhamla çekilen "Ayşe" filmiyle uluslararası festivallerde önemli ödüller kazanarak, özel gereksinimli bireyler için umut oldu.

        İstanbul'da yaşayan 8 çocuklu Sancak ailesinin ferdi Rıdvan, anne ve babasının sağlık sorunları nedeniyle 44 yaşındaki ablası Fatma Sancak tarafından büyütüldü. Fatma Sancak'ın fedakarlıkları ve kardeşine duyduğu sevgi, bu dokunaklı filmin temelini oluşturdu.

        Üniversitede sinema ve televizyon eğitimi alan kuzenleri Necmi Sancak'ın, "Bir gün yönetmen olursam ilk filmim Fatma ablam ve Rıdvan hakkında olacak." sözüyle başlayan serüven, "Ayşe" isimli filmle beyaz perdeye taşındı. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan filmde Rıdvan Sancak başrolde yer alırken, Ayşe karakterine ise usta oyuncu Binnur Kaya hayat verdi.

        Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan film, uluslararası prömiyerini yaptığı 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Sanatsal Katkı" ödülüne layık görülürken, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de "En İyi İlk Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.

        Öz güveni ve oyunculuk yeteneğiyle çevresine örnek olan Rıdvan Sancak, ablası Fatma Sancak ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesince bu yıl 22'ncisi düzenlenen Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nde izleyiciyle buluşup, yaşamını anlattı.

        - "Film sahnelerinde çok ağladık"

        Festivalde gösterimi yapılan "Ayşe" filminin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Rıdvan Sancak, sinema deneyiminin kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.

        Film çekimleri sırasında büyük mutluluk yaşadığını belirten Sancak, "Binnur Kaya ile aynı sahnede oynamak çok güzeldi. Beni çok sevdi. Benimle çok ilgilendi. Ben de onu çok sevdim. Film ağlaya ağlaya çekildi, her şey çok güzeldi." dedi.

        Sancak, kendisi gibi özel bireylerin de hayallerinin peşinden gitmesini istediğini kaydederek, "Arkadaşlarıma örnek olduğumu düşünüyorum. Filmde ablama hep 'Seni çok seviyorum' demek istedim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        - "Rıdvan, profesyonel oyuncularla uyum içinde çalıştı"

        Kardeşiyle söyleşiye katılan Fatma Sancak da hikayelerinin sinemaya uyarlanmasının kendileri için hem gurur verici hem de son derece duygusal olduğunu söyledi.

        Film fikrinin yaklaşık 10 yıl önce ortaya çıktığını belirten Sancak, "Çekimler 35 gün sürdü. Bu süreç bizim için unutulmaz anılarla doluydu. Rıdvan, profesyonel oyuncularla uyum içinde çalıştı. Onun bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyordum ama bu kadar ilgi görmesi bizi ayrıca duygulandırdı." dedi.

        Yaşadıkları zorlukların ve güçlü kardeşlik bağlarının filme birebir yansıtıldığını vurgulayan Sancak, "Çekimler boyunca Rıdvan'ın yanında olmaya devam ettim, o da bana destek oldu. Bu film özel gereksinimli bireylerin neler başarabileceğini göstermesiyle farkındalık açısından güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

        Sancak, festivaller kapsamında farklı şehirlerde izleyiciyle buluştuklarına değinerek, Eskişehir'de gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu, bu sürecin hem kendisi hem de kardeşi için moral verici olduğunu bildirdi.

        Ailelerinden büyük destek gördüklerini kaydeden Sancak, "Henüz filmi izlemediler ama çok merak ediyorlar. Rıdvan için bir hayran kitlesi oluştu. Bu da onu çok motive etti. Bizimle gurur duyuyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Bağımlılıkla Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü" toplantıs...
        Eskişehir'de "Bağımlılıkla Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü" toplantıs...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Latin müzik grubu Gipsy Kings'in kurucularından Tonino Baliardo: "Türkiye b...
        Latin müzik grubu Gipsy Kings'in kurucularından Tonino Baliardo: "Türkiye b...
        Eskişehir Anadolu Lisesi, Yeşilay Münazara Turnuvası'nda bölgesel etapta bi...
        Eskişehir Anadolu Lisesi, Yeşilay Münazara Turnuvası'nda bölgesel etapta bi...
        Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo Eskişehir'de ko...
        Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo Eskişehir'de ko...
        Doktor tavsiyesiyle başladığı cam sanatını 5 bin çocukla buluşturdu
        Doktor tavsiyesiyle başladığı cam sanatını 5 bin çocukla buluşturdu