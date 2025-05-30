Bakan Uraloğlu, Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu bağlantısının temel atma töreninde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Lojistik sektöründe demir yolu kullanımını artırmak için 439 kilometre olan mevcut iltisak hatlarının uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkarmakla ilgili çalışmaları başlattık." dedi.

Kentteki programları için Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren'le gelen Uraloğlu, Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi demir yolu bağlantısının temel atma töreninde, son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 63 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.

Hızlı tren hatlarıyla ülke genelinde açıldığı günden itibaren yaklaşık 99 milyon yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, "Ayrıca tüm hatlarımızın 8 bin 46 kilometreyle yaklaşık yüzde 60'ını sinyalli, 7 bin 274 kilometreyle yarısından fazlasını elektrikli hale getirdik. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars gibi vizyoner projelerle, Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpek Yolu'nda Türkiye'yi bir lojistik süper gücü haline getirdik ve demir yolu taşımacılığında çağ atlattık." diye konuştu.

Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni bir atılım başlattıklarını aktaran Uraloğlu, "Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyıları arasında da demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Demir yolu hatlarının limanlara, organize sanayi bölgelerine, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demir yollarını kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, iltisak hatlarının titizlikle ele aldıkları işlerin başında geldiğini kaydederek, şunları belirtti: "Lojistik sektöründe demir yolu kullanımını artırmak için 439 kilometre olan mevcut iltisak hatlarının uzunluğunu 2028 yılına kadar 608 kilometreye çıkarmakla ilgili çalışmaları başlattık ve devam ediyoruz. Bu kapsamda temelini attığımız Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu İltisak Hattı da şehrimizin sanayi ve lojistik altyapısına çağ atlatacak stratejik bir projedir. Sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesidir. Süratle çalışarak bu yılın sonunda tamamlamayı planladığımız 7,5 kilometrelik ana hat ve 6,5 kilometre uzunluğundaki terminal bağlantıları olmak üzere toplam 14 kilometre olan bu hat, Hasanbey Lojistik Merkezi ile Eskişehir OSB'yi birleştirecek. Proje kapsamında, 1 köprü, 24 menfez ve 1 alt-üst geçit inşa edeceğiz. Bu hat, Eskişehir OSB'de üretilen yüksek tonajlı ürünlerin demir yoluyla limanlara ve diğer lojistik merkezlere ulaşmasını sağlayarak, hem maliyetleri düşürecek hem de kara yolu trafiğini rahatlatacak."

Hasanbey Lojistik Merkezi'nin etkin kullanımıyla Eskişehir'in bölgesel bir lojistik üs haline geleceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Lojistik maliyetlerin düşmesiyle Eskişehir'in sanayi tesislerinin rekabet gücü artacak. Kara yolu trafiğinin rahatlamasıyla da karbon emisyonlarını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunacağız. Türkiye'nin ihracat hedeflerine de katkı sağlayarak, ülkemizin küresel ticaretteki yerini daha da sağlamlaştıracağız." dedi. Bakan Uraloğlu, Eskişehir'in sanayi, ticaret ve lojistik alanındaki potansiyelini zirveye taşıyacak projenin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin de konuşma yaptığı organizasyon, Bakan Uraloğlu'nun Vali Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, ve Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, EOSB Başkanı Küpeli ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile butonlara basarak temel atma törenini gerçekleştirmesiyle sona erdi.