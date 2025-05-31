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        Eskişehir'de tırmanma yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:20
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        Eskişehir'de tırmanma yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Serkan Ç. idaresindeki 26 TF 635 plakalı midibüs, Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı.

        Yoldan çıkan midibüs, yaklaşık 10 metre ilerideki ağaçlara çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve belediye ekibi sevk edildi.

        Kazada midibüste bulunan 30 kişiden 28'i yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Midibüste, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerinin bulunduğu belirtildi.

        Bugün yapılması planlanan antrenman sürüşlerinin kaza nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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