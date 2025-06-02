Eskişehir'de 4 binden fazla öğrenci ve veliye siber güvenlik eğitimi verildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, SİBERAY programı kapsamında 1-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde 4 bin 979 öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda sosyal medya kullanımı, siber güvenlik, dijital okuryazarlık, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi başlıklarda bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Etkinliklerin, 1 ilkokul, 4 ortaokul, 9 lise, 2 üniversite, kitap fuarı ve stant çalışmaları olmak üzere toplam 19 ayrı organizasyonda gerçekleştirildiği bildirildi.

Katılımcılara, güvenli internet kullanımı, kişisel güvenlik, sosyal medya kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile siber suçlardan korunma yöntemleri konularında bilgi verildiği kaydedildi.