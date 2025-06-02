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        Eskişehir'de 4 binden fazla öğrenci ve veliye siber güvenlik eğitimi verildi

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, SİBERAY programı kapsamında 1-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde 4 bin 979 öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:46 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:46
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        Eskişehir'de 4 binden fazla öğrenci ve veliye siber güvenlik eğitimi verildi
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        Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce, SİBERAY programı kapsamında 1-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde 4 bin 979 öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşıldı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda sosyal medya kullanımı, siber güvenlik, dijital okuryazarlık, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi başlıklarda bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

        Etkinliklerin, 1 ilkokul, 4 ortaokul, 9 lise, 2 üniversite, kitap fuarı ve stant çalışmaları olmak üzere toplam 19 ayrı organizasyonda gerçekleştirildiği bildirildi.

        Katılımcılara, güvenli internet kullanımı, kişisel güvenlik, sosyal medya kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile siber suçlardan korunma yöntemleri konularında bilgi verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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