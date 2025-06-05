ESTÜ Hidroana Takımı, Polonya'da şampiyonluk mücadelesi verecek

ZEHRA ONGAN - Sürdürülebilir enerji ve temiz geleceği teşvik etmek amacıyla 2007 yılından bu yana hidrojen enerjili araçlar geliştirip yurt içi ve dışındaki yarışmalarda çeşitli başarılar elde eden Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) proje ekibi "Hidroana", 10-15 Haziran'da Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon Yarışı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekmek amacıyla kurulan 35 kişilik ESTÜ Hidroana Takımı, bugüne kadar yurt içi ve dışında katıldığı yarışmalarda birçok derece elde etti.

Shell Eco-Marathon'da 2022 yılında Avrupa üçüncülüğü ve 2023'te TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge'da "hidromobil" kategorisinde Avrupa dördüncülüğü elde eden ekip, 2024 yılında aynı yarışta Avrupa beşincisi oldu. Her yıl araçlarında teknik iyileştirmeler yapan ekip, bu yıl Polonya'da şampiyonluk hedefliyor.

Takımın akademik danışmanı ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Töre, AA muhabirine, yenilenebilir enerjinin çevre, iklim ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Takımlarının elde ettiği başarılarla adeta marka haline geldiğini ifade eden Töre, "Yenilenebilir enerji yani sıfır karbon emisyonuyla çalışan hidrojen enerjili ve elektrikli araçlar üretmeye yönelik bir sürecimiz oldu. TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda güzel dereceler elde ettik." dedi. - "Farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" Töre, Hidroana'nın projelerle farkındalık oluşturmayı hedeflediğinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Takımımızda mühendislik fakültesi başta olmak üzere farklı disiplinlerden gönüllü öğrenciler yer alıyor. Shell Eco-Marathon'un yanı sıra TÜBİTAK'ın hidrojen enerjili araç yarışlarına da aktif olarak katılıyoruz. Bu yıl sınıfının en hafif ve aerodinamik aracıyla yarışta şampiyonluğu hedefliyoruz." Töre, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya'nın kendilerine önemli destekler verdiğini vurguladı.