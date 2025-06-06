Eskişehir'de sürücüsü fenalaşan belediye otobüsünün çarptığı tramvay durağındaki kişi yaralandı

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı Z.P. ile fenalaşan otobüs sürücüsü Elif E'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) yetkilileri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.