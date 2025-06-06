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        Eskişehir'de sürücüsü fenalaşan belediye otobüsünün çarptığı tramvay durağındaki kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan belediye otobüsünün çarptığı tramvay durağındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:20
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        Eskişehir'de sürücüsü fenalaşan belediye otobüsünün çarptığı tramvay durağındaki kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkan belediye otobüsünün çarptığı tramvay durağındaki kişi yaralandı.

        Kurtuluş Mahallesi Alaeddin Caddesi'nde seyreden Elif E. idaresindeki 26 GA 289 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, sürücüsünün fenalaşması üzerine kontrolden çıktı.

        Otobüs, yol kenarındaki tramvay durağına çarptı. Kazada durakta tramvay bekleyen Z.P. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) yetkilileri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı Z.P. ile fenalaşan otobüs sürücüsü Elif E'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Otobüsün çarpması nedeniyle hasar oluşan tramvay durağı, ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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