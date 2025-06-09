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        Eskişehir'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:10
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        Eskişehir'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda, M.Ü. (45), İ.D. (44) ve S.Y. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. ile S.Y, M.Ü'yü darbetti. M.Ü. de yanındaki bıçakla İ.D. ile S.Y'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bıçaklanan İ.D. ve S.Y. ile darbedilen M.Ü, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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