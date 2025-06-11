Eskişehir'de "Yapay Zeka Atölyesi" ve "Üreten Okul Bahçesi" açıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Reşat Benli İlkokulu'nda yapımı tamamlanan "Yapay Zeka Atölyesi" ve "Üreten Okul Bahçesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen "Kodlayan Beyinler, Üreten Nesiller" adlı projeyle hayata geçirilen çalışmalarla, ilkokul öğrencilerinin algoritmik düşünme ve robotik kodlama gibi beceriler kazanması hedeflendiği belirtildi.

Projelerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Eskişehir Valiliği makam koltuğunu devralan Reşat Benli İlkokulu öğrencisi Hatice Dönmez'in, okulda yapay zeka atölyesi ve üretken bahçeler kurulmasına yönelik talebi doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Vali Aksoy, teknolojinin eğitimdeki dönüştürücü gücüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, çocuklarımızın yalnızca teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olmalarını hedefliyoruz. Reşat Benli İlkokulu'nda kurulan bu Yapay Zeka Atölyesi, öğrencilerimizin algoritmik düşünme, problem çözme ve robotik kodlama gibi becerilerle donatılmasına katkı sağlayacaktır."