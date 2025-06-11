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        Eskişehir'de "Yapay Zeka Atölyesi" ve "Üreten Okul Bahçesi" açıldı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Reşat Benli İlkokulu'nda yapımı tamamlanan "Yapay Zeka Atölyesi" ve "Üreten Okul Bahçesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:39 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:45
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        Eskişehir'de "Yapay Zeka Atölyesi" ve "Üreten Okul Bahçesi" açıldı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Reşat Benli İlkokulu'nda yapımı tamamlanan "Yapay Zeka Atölyesi" ve "Üreten Okul Bahçesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen "Kodlayan Beyinler, Üreten Nesiller" adlı projeyle hayata geçirilen çalışmalarla, ilkokul öğrencilerinin algoritmik düşünme ve robotik kodlama gibi beceriler kazanması hedeflendiği belirtildi.

        Projelerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Eskişehir Valiliği makam koltuğunu devralan Reşat Benli İlkokulu öğrencisi Hatice Dönmez'in, okulda yapay zeka atölyesi ve üretken bahçeler kurulmasına yönelik talebi doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu tamamlandığı bildirildi.

        Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Vali Aksoy, teknolojinin eğitimdeki dönüştürücü gücüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, çocuklarımızın yalnızca teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olmalarını hedefliyoruz. Reşat Benli İlkokulu'nda kurulan bu Yapay Zeka Atölyesi, öğrencilerimizin algoritmik düşünme, problem çözme ve robotik kodlama gibi becerilerle donatılmasına katkı sağlayacaktır."

        Projeyle sadece bugünün değil, yarının da eğitim anlayışının şekilleneceğini ifade eden Aksoy, "Çocuklarımızın erken yaşta teknolojiyle tanışmaları, onları daha donanımlı bireyler haline getirecektir. Bu sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul yönetimine ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Daha sonra Vali Aksoy'un, atölyeyi gezerek öğrencilerden yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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