Eskişehir'de asayiş

Jandarma ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak elektronik sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince önleyici kolluk devriyesi esnasında kimlik sorgusu yapılan bir kişinin "ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 20 yıl, 5 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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