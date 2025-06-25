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        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:09 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:09
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        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet ve huzur ortamını sağlamak amacıyla yapılan devriye esnasında 4 şüphelinin kaçak kazı yaptıkları belirlendi.

        Şüphelileri suçüstü yakalayan ekipler, 1 görüntüleme cihazı, 1 dedektör, 2 sismik görüntüleme cihazı, 2 metal arama çubuğu ve görüntüleme ekranı, 4 alan tarama çubuğu ve 2 bakır metal arama çubuğuna el koydu.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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