Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Şüphelileri suçüstü yakalayan ekipler, 1 görüntüleme cihazı, 1 dedektör, 2 sismik görüntüleme cihazı, 2 metal arama çubuğu ve görüntüleme ekranı, 4 alan tarama çubuğu ve 2 bakır metal arama çubuğuna el koydu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet ve huzur ortamını sağlamak amacıyla yapılan devriye esnasında 4 şüphelinin kaçak kazı yaptıkları belirlendi.

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