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        Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:40
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        Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Erman Gülcü'den (30) bir süredir haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirdi.

        Savcılık talimatı üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Gülcü'yü hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Gülcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Gülcü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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