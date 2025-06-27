Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Olay yerindeki incelemenin ardından Gülcü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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