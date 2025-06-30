Eskişehir'de hükümlülerin istihdamı için protokol imzalandı

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin iş sahibi olabilmelerine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Adliyesinde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Odasında gerçekleştirilen programda protokolün detayları görüşülürken, uygulama noktasında ortaya çıkabilecek sorunlar ele alındı.

İmzaların atılmasından sonra protokolle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, gerçekleştirilen işbirliğinin hükümlülerin hayatlarına olumlu yönde birçok katkı sağlayacağını belirterek, "Hükümlülerimizin ceza infaz kurumlarından tahliye olduktan sonra iş hayatına bir an önce girmelerini istiyoruz. Yapılan incelemelerde iş sahibi olan hükümlülerin yeniden suç işleme oranlarında ciddi anlamda düşüş sağlandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.