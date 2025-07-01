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        Eskişehir'de "Tazelenme Üniversitesi"nde mezuniyet heyecanı

        Anadolu Üniversitesinin 60 yaş ve üstü bireyler için eğitim veren "Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi 60+ Tazelenme Üniversitesi" programında mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:36 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:17
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        Eskişehir'de "Tazelenme Üniversitesi"nde mezuniyet heyecanı
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        Anadolu Üniversitesinin 60 yaş ve üstü bireyler için eğitim veren "Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi 60+ Tazelenme Üniversitesi" programında mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Yunus Emre Yerleşkesi içindeki Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Müzik dinletisiyle devam eden programda, üniversitede kaydı bulunan ve bu sene mezuniyet heyecanı yaşayan en yaşlı öğrencilere, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal tarafından belge takdim edildi.

        Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, Tazelenme Üniversitesi çatısı altında hayat boyu öğrenmenin en güzel örneklerinin verildiğini söyledi.

        Koçdar, bu süreçte mezunların sadece bilgiye değil, azim, sabır ve umuda sahip olduğunu belirterek, "Kampüs sizin adımlarınızla daha da zenginleşti, sınıflar sizin sorularınızla daha da anlam kazandı. Pek çok kişi için 'geç kaldım' denen bir yaşı şimdi siz 'tam zamanı' diyerek yeniden yaşadınız." dedi.

        60 yaş ve üstü bireylerin cesaretleri ve meraklarıyla öğrencilerin ilham kaynağı olduğunu dile getiren Koçdar, "Sizler sayesinde bizler de öğrendik, öğrenmenin yaşı yok, sevmenin sınırı yok. Hayatın her anı değerlidir. Tazelenme Üniversitesinin bir parçası olarak sizleri tanımaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci ise 4 yıl önce başlayan öğrenme yolculuğunun, emek, merak ve zaferle taçlandığını vurguladı.

        Düzenlenen törenin sadece mezuniyet töreni olmadığını kaydeden Birinci, "Aynı zamanda yaşam boyu öğrenmenin, azmin, merakın ve insan durumunun gelişimine olan inancın kutlamasını yapıyoruz." diye konuştu.

        Birinci, yıllara meydan okuyan ve bilgiye duydukları aşkı 4 yıl boyunca azimle doyuran öğrencilerin en küçüğünün 64, en büyüğünün ise 83 yaşında olduğunu sözlerine ekledi.

        Mezuniyet heyecanı yaşayan Canan Fincancı'nın da konuştuğu törene, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, akademisyenler, aileler ve diğer ilgililer katıldı.

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