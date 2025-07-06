Eskişehir'de aile sağlığı merkezinde akupunktur uygulaması başlatıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları aile sağlığı merkezlerine taşınarak, Adalar Aile Sağlığı Merkezinde akupunktur tedavisine başlandı.

Geleneksel tedavi yöntemi olan ağrı ve stres gibi sorunları hafifletmek için vücudun belirli stratejik noktalarına ince iğneler batırılmasını içeren akupunktur, Odunpazarı ilçesindeki Adalar Aile Sağlığı Merkezinde uygulanmaya başladı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir halkına sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamını her geçen gün genişlettiklerini söyledi.

Ceyhan, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü olarak Eskişehir halkına ve çevre illere sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de ilk olarak, birinci basamak sağlık hizmetlerine geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı da dahil ettik. Artık Adalar Aile Sağlığı Merkezinde akupunktur tedavileri yapılabilecek." dedi.

Uygulamanın, merkezde görev yapan Aile Hekimi Dr. Osman Mollaoğlu öncülüğünde başlatıldığını dile getiren Ceyhan, ilerleyen süreçte yeni birimler ve sağlık çalışanlarının katkısıyla bu hizmetin daha da yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Aile Hekimi Dr. Osman Mollaoğlu ise 2021 yılında Ankara Lokman Hekim Üniversitesi'nde akupunktur eğitimi aldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Cemal Çevik hocamızın ekibiyle aldığım eğitim sonrası, Sağlık Bakanlığımız tarafından uygulama izni verilen doktorlar arasında yer aldım. Akupunktur uygulamalarına bu hafta sonu Adalar Aile Sağlığı Merkezinde başlayacağız. Uygulamamız şu an hafta sonları yapılacak ama ilerleyen süreçte bakanlığımızın izniyle mesai saatleri dışında da hizmet verebilmeyi hedefliyoruz."

Eskişehir'in eğitimde olduğu gibi sağlık alanında da öncü olduğuna işaret eden Mollaoğlu, "GETAT uygulamalarıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Akupunkturun, modern tıbbı destekleyici bir tedavi yöntemi olduğunu bildiren Mollaoğlu, "Kas ve iskelet sistemi ağrıları, baş dönmesi, migren, psikolojik rahatsızlıklar ve bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlarda tamamlayıcı rol oynuyor. Ayrıca çoklu ilaç kullanan hastaların tedavisinde de fayda sağlıyor." diye konuştu.