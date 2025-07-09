Eskişehir'de bariyere çarpan belediye otobüsünde hasar oluştu
Eskişehir'de bariyere çarpan Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Eskişehir'de bariyere çarpan Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünde hasar oluştu.
H.Y. yönetimindeki 26 AEU 535 plakalı belediye otobüsü, Tepebaşı ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki Havalimanı Alt Geçidi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bariyerin üzerine çıkan otobüsteki yolcular, olay yerine sevk edilen başka bir araca alındı.
Kazanın ardından Sarıcakaya Caddesi'nde araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının durduğu bölgede bazı sürücüler geri manevra yaparak güzergahtan ayrılmaya çalıştı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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