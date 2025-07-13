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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:12
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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Albayrak, mesajında, Eskişehirlileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek anma etkinliklerine davet etti.

        15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığının sembolü olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

        "O gece, tanklara karşı duran yürekler, vatan aşkıyla dolu meydanlar ve 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen bir halk vardı. Aziz Türk milletimizin iradesine kasteden 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde o karanlık geceyi aydınlığa çeviren milletimizin destansı direnişini bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak için 15 Temmuz Salı günü saat 20.00’de Eskişehir Valilik Meydanı'nda bir araya geliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle andığımız bu anlamlı günde, tüm hemşehrilerimizi birlik ve beraberliğimizin simgesi olan anma etkinliklerine davet ediyoruz. Geliniz, bu anlamlı gecede hep birlikte olalım. Şehitlerimizi dualarla analım, demokrasimize sahip çıktığımızı bir kez daha gösterelim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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