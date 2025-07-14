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        TEKNOFEST Jet Motor Tasarım Yarışması final sunumları TEI'de gerçekleştirildi

        Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında 2019 yılından bu yana her sene düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması final sunumları, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:39
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        TEKNOFEST Jet Motor Tasarım Yarışması final sunumları TEI'de gerçekleştirildi
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        Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında 2019 yılından bu yana her sene düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması final sunumları, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) tamamladı.

        TEI'den yapılan açıklamaya göre, her yıl gençlerin yoğun ilgisini çeken "yanma odası tasarımı" ve "motor kontrol ünitesi tasarımı" olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen, bu yıl 352 takımın başvurduğu Jet Motor Tasarım Yarışması'nın final sunumları TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde düzenlendi.

        Final sunumlarının yanında katılımcılara TEI İnsan Kaynakları Birimi yöneticileri tarafından kariyer süreçlerine dair bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

        Her iki kategoride "en iyi sunum" ödüllerinin takdim edildiği etkinlikte TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yarışmacı öğrencilerle bir araya geldi.

        Yarışmanın "yanma odası tasarımı" kategorisinde ilk üçe giren takımların tasarımları TEI tesislerinde üretilecek ve gerçek koşullarda test edilecekken, "motor kontrol ünitesi tasarımı" kategorisinde dereceye giren tasarımların da testi yapılacak.

        Değerlendirmelerin ardından yarışmanın ödül töreni, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2025 kapsamında gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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